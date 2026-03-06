Pozzanghere in piazza della Vittoria probabile perdita d' acqua | la segnalazione

Una perdita d'acqua ha causato pozze d'acqua in piazza della Vittoria, nel centro storico di Viterbo. La segnalazione parla di pozze e di un possibile problema idrico nella zona. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti, che stanno verificando la causa del fenomeno. La presenza di acqua sulla strada potrebbe rappresentare un rischio per i passanti.

Scrivo per segnalare una situazione di potenziale pericolo nel centro storico di Viterbo, precisamente in piazza della Vittoria. Da ormai diversi mesi, infatti, noto la costante presenza di pozzanghere d'acqua tra i sampietrini della piazza. La particolarità e l'aggravante di questa situazione è che i ristagni d'acqua sono presenti a qualsiasi ora del giorno e, soprattutto, anche in prolungati periodi di assenza di pioggia. Tutto questo fa presagire in modo evidente la presenza di una perdita d'acqua continua dalle tubature che passano sotto il manto stradale. Sappiamo bene come l'acqua, scorrendo costantemente nel sottosuolo, finisca per erodere la terra sotto la pavimentazione, creando vuoti pericolosissimi.