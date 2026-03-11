Perdita d' acqua si trasforma in un ' fiume' dimenticato | dieci giorni di segnalazioni nel vuoto per via Colombo

Una perdita d'acqua di circa dieci giorni si è trasformata in un vero e proprio 'fiume' lungo via Colombo. Non si tratta di una pozzanghera, ma di un'emorragia idrica che continua a scorrere senza essere ancora risolta. Non sono stati effettuati interventi o segnalazioni risolutive in questo lasso di tempo, nonostante le numerose richieste.

Non è una pozzanghera post-temporale, ma una vera e propria emorragia idrica che dura da una decina di giorni. In via Colombo, all'altezza del numero civico 9, la pazienza è ormai esaurita. Le immagini parlano chiaro: una perdita importante che nasce dal marciapiede, bagna le radici dei grandi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

