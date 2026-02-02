Notre Dame de Paris nuove date per il tour 2026 i biglietti

La popolare opera Notre Dame de Paris torna in tour nel 2026, con nuove date già annunciate. Gli organizzatori hanno aperto le vendite dei biglietti, aspettando il pubblico di sempre e di nuovi spettatori. Lo spettacolo, che ha fatto scalpore in tutto il mondo, riprende il suo percorso con grande entusiasmo e qualche sorpresa.

Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, torna in tour e aggiunge nuove date. Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tra meno di un mese tornerà nei teatri italiani con 250.000 biglietti già venduti, duplicando le vendite rispetto a quanto annunciato a dicembre 2025. Oltre alle date precedentemente comunicate, si sono aggiunte nuove repliche nelle città di Pesaro, Montichiari, Palermo, Parma, Bari, e Milano, città dove il tour inizierà il 26 febbraio e tornerà a far tappa nel mese di giugno al teatro Arcimboldi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Notre Dame de Paris, nuove date per il tour 2026, i biglietti Approfondimenti su Notre Dame de Paris Torna in scena “Notre Dame de Paris”: le date Dopo diversi anni di assenza, “Notre Dame de Paris” torna a scalare i palcoscenici italiani. Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' fa tappa a Bari: due date Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' torna in Italia, portando sul palco uno dei musical più iconici e imponenti al mondo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. NOTRE DAME DE PARIS: CAST REVEAL E TUTTE LE ESIBIZIONI Ultime notizie su Notre Dame de Paris Argomenti discussi: Notre Dame de Paris torna al PalaSele: doppio appuntamento ad aprile; Torna in scena Notre Dame de Paris: le date; CRESCE L’ATTESA PER LA DIVINA COMMEDIA E NOTRE DAME DE PARIS, IN ARRIVO A REGGIO CALABRIA - Inquieto Notizie; Riccardo Cocciante: Ho trovato Dio nei dubbi di Esmeralda. Torna in scena Notre Dame de Paris: le dateMILANO – Torna ancora una volta in scena Notre Dame de Paris – il musical, l’opera popolare moderna più famosa al mondo. E' infatti tutto pronto per il ... lopinionista.it Notre Dame de Paris torna a teatro: oltre 120.000 biglietti venduti per il musical leggendarioNotre Dame de Paris torna nei teatri italiani dal 2026 con una grande tournée. Con RDS puoi vincere i biglietti e vivere dal vivo il musical più amato di sempre. rds.it Notre Dame de Paris Pagina Ufficiale (@notredamedeparisitalia) facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.