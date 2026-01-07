Notre Dame de Paris

Il Teatro Fuori Rotta presenta “Notre Dame de Paris”, un adattamento del celebre romanzo di Victor Hugo, nell'ambito della rassegna “Teatrando per il Quartiere 2025–2026”. L’evento, al Teatro Excelsior Mortise, è il terzo appuntamento della stagione e vede la regia di Gioele Peccenini. Un’occasione per riscoprire questa storia intramontabile, interpretata con attenzione e sobrietà, in un contesto che valorizza il teatro di qualità e il coinvolg

Per il sesto appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE 2025–2026”, terzo al Teatro Excelsior Mortise, Teatro Fuori Rotta presenta “NOTRE DAME DE PARIS” dal testo di Victor Hugo, adattamento e regia di Gioele Peccenini. Capolavoro senza tempo della letteratura francese, Notre Dame de. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Notre Dame de Paris" Leggi anche: "Notre Dame de Paris" all'Arena di Verona Leggi anche: “Notre-Dame de Paris, de pierre, de mots et de flammes” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riccardo Cocciante: «Notre Dame de Paris è magia»; Due ballerine novaresi nel musical dei record, “Notre Dame de Paris”; “Notre Dame de Paris” torna a incantare l’Arena di Verona; Da Cechov a “Notre Dame de Paris”: il 2026 dello spettacolo a Bergamo. La magia di “Notre Dame de Paris” torna in teatro - Musiche di Riccardo Cocciante e testi che arrivano al cuore: "Notre Dame de Paris" tornerà nei teatri italiani a partire da febbraio 2026 ... amica.it

Notre Dame de Paris, svelato il cast della nuova tournée: tornano Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone, Elhaida Dani è Esmeralda - La lunga cavalcata verso il 25esimo anniversario dell'opera di Cocciante farà tappa anche a Bari a novembre 2026. lagazzettadelmezzogiorno.it

Notre Dame de Paris, musical con musiche di Riccardo Cocciante e nuovo cast - Dal 26 febbraio al 29 marzo 2026 torna in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) lo spettacolo Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spett ... mentelocale.it

Notre Dame De Paris come la nazionale!

Verso il lago Sant’Elena a Rhêmes-Notre-Dame Foto di Giacomo Serra - facebook.com facebook

A #Parigi, nella cattedrale di Notre-Dame, la Messa di #Beatificazione dei 50 martiri dell'Apostolato Cattolico in Germania: religiosi, seminaristi, laici uccisi in odio alla fede sotto la dominazione nazista. La celebrazione è presieduta dal cardinale Jean-Claude x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.