Dopo i 50 anni il sonno crolla | ecco perché

Dopo i 50 anni, molte persone notano un calo nella qualità del sonno, con risvegli più frequenti e difficoltà ad addormentarsi. La Giornata Mondiale del Sonno del 13 marzo 2026 mette sotto i riflettori questo cambiamento biologico, che interessa un ampio numero di adulti e coinvolge vari aspetti del riposo notturno.

La Giornata Mondiale del Sonno, fissata per il 13 marzo 2026, illumina un fenomeno biologico ineludibile: dopo i 50 anni, la qualità del riposo si degrada significativamente. La dottoressa Laura Palagini spiega che questo declino non è solo una sensazione soggettiva, ma il risultato di cambiamenti fisiologici precisi nel cervello e nei ritmi ormonali. Il quadro clinico si presenta con addormentamenti tardivi e risvegli notturni frequenti, spesso tra le tre e le quattro del mattino, seguiti da difficoltà a riprendere il sonno. Questo scenario colpisce in modo sproporzionato le donne, a causa di fattori ormonali specifici legati alla menopausa che alterano la temperatura corporea interna e destabilizzano l’organizzazione dei cicli circadiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

