Allenarsi a 50 anni | ecco perché aiuta anche a dormire meglio

Allenarsi a 50 anni può migliorare significativamente la qualità del sonno, secondo studi recenti. Molti adulti di questa età trovano beneficio nel praticare attività fisica regolare, che aiuta a ridurre l'insonnia e a favorire un riposo più profondo. Questi risultati vengono confermati da ricercatori che hanno analizzato gli effetti dell'esercizio su diverse fasce di età, evidenziando miglioramenti concreti nel sonno notturno.

In menopausa ci si addormenta tardi. Ci si sveglia alle tre, nel silenzio denso. Si tolgono e si rimettono le coperte. Si pensa troppo. La qualità del sonno è una delle prime cose che cambia con il calo degli estrogeni. Il ritmo circadiano si altera, la temperatura corporea diventa imprevedibile, il sistema nervoso è più reattivo. Non è follia ma fisiologia. La buona notizia? Il movimento è uno degli strumenti più efficaci – e sottovalutati – per tornare a dormire bene. Durante il giorno accumuliamo tensioni: mentali, emotive, muscolari. Se non le scarichiamo, ce le portiamo a letto.

La pasta non fa ingrassare e aiuta anche a dormire: perché mangiarla (anche a cena) fa bene a corpo e umore. È uno degli alimenti più amati al mondo e, soprattutto in Italia, è un pilastro quotidiano dell'alimentazione.

