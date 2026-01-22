Tutti vogliono Ferretti Group | in corsa cinesi arabi e cechi

Ferretti Group, rinomato produttore italiano di yacht di lusso, attira l’interesse di investitori provenienti da diverse parti del mondo. Cinesi, arabi e cechi cercano opportunità di diversificazione e desiderano aggiungere un elemento di prestigio italiano ai loro portafogli. Questa crescente attenzione sottolinea l’importanza strategica del settore nautico di alta gamma e il valore riconosciuto del marchio Ferretti a livello internazionale.

I produttore italiano di yacht di lusso Ferretti Group fa gola a molti facoltosi investitori internazionali, disposti a spendere anche qualcosa di più per diversificare il loro portafoglio ed assicurarsi un “pezzetto di Made in Italy”. Ferretti Group è una società quotata in Borsa, controllata dalla società cinese Weichai Group tramite Ferretti International Holding. Di recente la società ceca KKCG Maritime, già azionista del Gruppo italiano, ha lanciato un’ OPA parziale per arrivare al 29,9% del capitale, ma i cinesi hanno rigettato l’offerta. Nel frattempo anche il miliardario kuwaitiano Bader Nasser Al-Kharafi si è fatto avanti, acquistando una quota del 3% del capitale e confermando che il settore resta di grande interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

