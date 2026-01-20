Cinesi arabi e cechi | è partita la corsa dei miliardari al controllo della Ferretti

Recentemente è iniziata una competizione tra investitori internazionali per acquisire quote della Ferretti, azienda leader nel settore della nautica di lusso italiana. Tra gli interessati ci sono imprenditori cinesi, arabi e cechi, tra cui il miliardario ceco Karel Komàrek con la sua Kkcg Maritime. La situazione desta attenzione nel mercato, evidenziando l’interesse globale verso questo settore di prestigio.

Non c'è solo il miliardario ceco Karel Komàrek, tramite la sua Kkcg Maritime, nel risiko del controllo della Ferretti, colosso della nautica di lusso italiana con quartier generale a Forlì. Anche Bader Nasser Al-Kharafi, imprenditore kuwaitiano appartenente alla famiglia Al-Kharafi, fa sapere con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Oltre Gaza: gli accordi miliardari di Israele con Europa e Paesi arabiOltre Gaza, gli accordi miliardari tra Israele, Europa e Paesi arabi svelano un lato meno noto delle relazioni internazionali. Offerta ceca su Ferretti: scontro con i soci cinesiFerretti, rinomata azienda italiana nel settore nautico, ha registrato un calo in Borsa nonostante una crescita del 21% nell’ultimo mese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Frutto originario della Cina e dell'India, arrivò in Sicilia attraverso le rotte commerciali degli Arabi intorno al IX° secolo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.