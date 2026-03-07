Un incidente aereo a Dubai ha causato la morte di un uomo di origini asiatiche, quando i detriti dell'intercettazione sono caduti su un'auto. Nel frattempo, risultano ancora da rimpatriare circa 7.300 cittadini italiani. La notizia arriva in un momento di tensione tra le autorità di vari paesi, senza che siano stati comunicati dettagli sulle cause o sulle responsabilità.

I detriti di un'intercettazione aerea sono caduti su un'auto a Dubai, uccidendo un uomo di origini asiatiche. Lo riferisce il governo locale. Questo porta a quattro il numero dei morti negli Emirati Arabi Uniti dall'inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le autorità hanno affermato che tutte le vittime erano cittadini stranieri. Dal 28 febbraio i paesi del Golfo Persico sono stati colpiti più volte da missili e droni lanciati fal regimi degli Ayatollah contro le basi militari americane. Oggi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto scusa agli Stati del Golfo. Nel frattempo alla luce dell'ultima... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, un morto a Dubai. Ancora da rimpatriare 7.300 italiani

Attacco all’Iran, Tajani: “Preoccupati dal gran numero di italiani da rimpatriare in Medio Oriente”Roma, 1 marzo 2026 – "Abbiamo istituito una task force con 50 persone che seguono e coordinano i lavori delle nostre ambasciate nell'area.

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaNon solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera.

