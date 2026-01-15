Meloni in Giappone asse strategico Roma-Tokyo sulle nuove sfide globali L’incontro tra le due premier donne

Giorgia Meloni si trova in Giappone per rafforzare i rapporti tra Roma e Tokyo, due democrazie che condividono valori e interessi strategici. L'incontro tra le due premier donne rappresenta un passo importante in un contesto globale in rapido cambiamento. La visita mira a consolidare la collaborazione su questioni di sicurezza, economia e politica internazionale, contribuendo a rafforzare l’alleanza tra Italia e Giappone nel quadro delle sfide attuali.

Asse strategico Roma-Tokyo tra democrazie affini in un mondo in trasformazione. Prosegue la missione in Asia della premier Giorgia Meloni. Dopo la visita di Stato in Oman, è atterrata a Tokyo dove venerdì è in programma il bilaterale con il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi. La prima donna nella storia del Paese del Sol Levante a guidare il governo nipponico. La delegazione italiana è stata accolta dal viceministro degli Affari Esteri del Giappone, Arfiya Eri, e dall'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti. La missione in Giappone è preceduta da un editoriale a doppia firma Meloni-Takaichi pubblicato dal Corriere della Sera.

