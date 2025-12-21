Due donne investite e ferite sulle strisce davanti al supermercato | incidente stradale all'Arenaccia

Due donne sono state investite e ferite sulle strisce pedonali davanti al supermercato Conad dell'Arenaccia, nei pressi di piazza Poderico. L'incidente si è verificato in un'area ad alta frequentazione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pedonale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.

Incidente stradale nei pressi del supermercato Conad dell'Arenaccia, poco distante da piazza Poderico. Investite due donne sulle strisce: portate in ospedale.

