Donazione storica | la collezione del primo presidente

Il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenuti al prof. Antonio Pietrantonio, primo Presidente dell’Istituzione, scomparso il 3 luglio 2025. La donazione è stata voluta dalle figlie Maria Carla, Paola e Graziella Pietrantonio, che hanno scelto di destinare al Conservatorio il patrimonio librario e discografico del padre, figura centrale nella st . 🔗 Leggi su Ameve.eu

