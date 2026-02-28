Al suo debutto a Sanremo, Nayt indossa un orologio Royal Oak al polso, che potrebbe essere il primo di una lunga serie. La partecipazione al Festival di Sanremo spesso include abitudini e rituali scaramantici, soprattutto per chi affronta per la prima volta questa esperienza. La scena si è svolta durante la prima serata, con il rapper che ha fatto il suo ingresso sul palco con il noto segnatempo al polso.

Prendere parte al Festival di Sanremo comporta spesso piccoli rituali scaramantici, soprattutto se è la prima volta. Per Nayt lo è, anche se il rapporto con il Festival è di lunga data: «Ho iniziato a seguirlo dall’adolescenza. Da piccolo non lo guardavo, poi ho iniziato a farlo con un mio carissimo amico a casa sua con la madre, ed è sempre stato un rituale piacevole da passare insieme. Mi fa venire in mente tanti bei ricordi». Con tre album certificati Oro — “Raptus 3”, “MOOD” e “Lettera Q” — e due Platino — “DOOM” e “HABITAT” — Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è considerato oggi una delle voci più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al suo primo Sanremo, Nayt porta al polso un Royal Oak, destinato a diventare il primo di una lunga collezione

Festival di Sanremo, con Nayt il Molise torna in gara tra i big

