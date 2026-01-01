Discorso fine anno Mattarella la foto storica del 2 giugno 1946 dietro il Presidente

In occasione del discorso di fine anno di Mattarella, viene riproposta una storica immagine del 2 giugno 1946, scattata da Federico Patellani. Questa fotografia, simbolo della vittoria del referendum che ha portato alla nascita della Repubblica italiana, arricchisce la scenografia al Quirinale. Un richiamo visivo alle radici democratiche del nostro Paese, nel contesto di un momento di riflessione e prospettiva per il nuovo anno.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 La foto di Federico Patellani, divenuta il simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica del 2 giugno 1946, è uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso al Quirinale.n di fine anno del Presidente Matatrella Nel 2026 saranno 80 anni dallo storico evento. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto - DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine a ... tpi.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

La Stampa. . Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno: "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica sen - facebook.com facebook

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace, giovani siate esigenti” x.com

