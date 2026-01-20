Presentazione del libro ' Awanagana Cronaca surreale di un mondo reale' di Federico Palmaroli alla Sms Biblio
Venerdì 23 gennaio alle 17.30, la SMS Biblio ospiterà l’anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, con la presentazione del libro
Venerdì 23 gennaio alle 17.30 la SMS Biblio ospiterà un evento di Anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, la rassegna di cultura organizzata dal Comune di Pisa che da cinque anni anima l’estate pisana, con Federico Palmaroli, conosciuto sul web come 'Osho', in occasione dell’uscita del suo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Palmaroli ‘Osho’ presenta il nuovo libro Awanagana: “Il politico più ironico? Renzi”
Leggi anche: Alla Mondadori Bookstore la presentazione del nuovo libro di Federico Preziosi
Argomenti discussi: A Bolsena arriva Federico Palmaroli con il suo ultimo libro Awanagna; Dal surreale al reale: Federico Palmaroli apre Libri & Note 2026 a Eataly Roma con Awanagana; Il potere di un sorriso: quando Bolsena incontra il genio Federico Palmaroli (Osho-man); Grottaferrata, Cammino della via Latina: firmato il Protocollo d'Intesa per la valorizzazione turistica e storico-culturale.
Oggi inizio Il nido del Corvo. Ieri nella presentazione del libro, mentre ascoltavo Pulixi descrivere uno dei protagonisti, mi sono proiettata anche io nell'ambientazione del libro. Pulixi è talmente bravo che quando è finito ho pensato che Crobu esistesse realme - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.