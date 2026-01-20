Presentazione del libro ' Awanagana Cronaca surreale di un mondo reale' di Federico Palmaroli alla Sms Biblio

Da pisatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio alle 17.30, la SMS Biblio ospiterà l’anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, con la presentazione del libro

Venerdì 23 gennaio alle 17.30 la SMS Biblio ospiterà un evento di Anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, la rassegna di cultura organizzata dal Comune di Pisa che da cinque anni anima l’estate pisana, con Federico Palmaroli, conosciuto sul web come 'Osho', in occasione dell’uscita del suo.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Palmaroli ‘Osho’ presenta il nuovo libro Awanagana: “Il politico più ironico? Renzi”

Leggi anche: Alla Mondadori Bookstore la presentazione del nuovo libro di Federico Preziosi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A Bolsena arriva Federico Palmaroli con il suo ultimo libro Awanagna; Dal surreale al reale: Federico Palmaroli apre Libri & Note 2026 a Eataly Roma con Awanagana; Il potere di un sorriso: quando Bolsena incontra il genio Federico Palmaroli (Osho-man); Grottaferrata, Cammino della via Latina: firmato il Protocollo d'Intesa per la valorizzazione turistica e storico-culturale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.