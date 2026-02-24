Cultura la SMS Biblio cresce | nel 2025 registrati oltre 20mila iscritti e 5mila utenti fisici

Continuano a crescere i servizi offerti dalla SMSBiblio di Pisa e gli utenti che ne usufruiscono. Dopo i dati postivi del 2024, anche il 2025 è stato caratterizzato da un incremento dell'utilizzo dei servizi bibliotecari della biblioteca comunale in via San Michele degli Scalzi. "I numeri degli accessi ai servizi bibliotecari del 2025 - spiega l'assessore alla cultura Filippo Bedini - sono dati che ci riempiono davvero di grande soddisfazione e che confermano la Biblioteca SMS sempre più come un presidio culturale fondamentale per la nostra città. Motore trainante di questi risultati è l'impegno costante portato avanti dall'Amministrazione comunale, grazie al prezioso supporto del personale della biblioteca, per migliorare e ampliare sempre di più i servizi offerti.