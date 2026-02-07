Arte e resilienza | opera donata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

L’arte diventa un atto di protesta e speranza. Oggi, il gruppo Femminile Presente ha donato un’opera alla Fondazione Comunitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Un gesto semplice ma forte, che mira a coinvolgere la cittadinanza e a mantenere alta l’attenzione su questo problema.

L’arte si fa strumento di resilienza e di denuncia: un’opera d’arte è stata donata oggi, 7 febbraio 2026, da Femminile Presente alla Fondazione Comunitaria, un gesto simbolico e concreto a sostegno della lotta contro la violenza di genere. La consegna, avvenuta in un contesto ancora segnato da un allarmante persistenza di episodi di violenza, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire un monito visivo delle ferite profonde che questa piaga continua a infliggere al tessuto sociale. L’iniziativa, che si inserisce in un panorama di crescente attenzione verso le problematiche femminili, si propone di andare oltre la mera retorica, offrendo un contributo tangibile alla costruzione di una società più equa e rispettosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Arte Resilienza

Un murale contro la violenza di genere è stato realizzato dallo street artist Drugi presso la stazione San Paolo della linea B della metropolitana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Arte Resilienza

Argomenti discussi: Una scultura nel parco dedicato a Laura; Politica e fragilità umana nella mostra di Mona Hatoum alla Fondazione Prada; Neanche Dio è solo, il docufilm a disposizione delle Sale della Comunità; Parco dedicato a Laura. Concorso per una scultura.

La vita sotterranea delle piante è un’opera d’arteHa iniziato fotografando le piante, poi ha capito che il vero spettacolo avviene sotto la superficie. L’artista visiva Diana Scherer coltiva tessuti come organismi viventi, per testare fino a che ... vita.it

Granchio blu conquista l’arte: tra Asta urecch e nuovi sapori al Mercato ItticoIl granchio blu approda al mercato ittico di Cesenatico: tra cucina e street art, ecco come la città sta trasformando l'invasione in una risorsa e in un simbolo artistico sulla rampa del porto. livingcesenatico.it

La storia d’arte e resilienza della coppia Conti-Macii che ha fatto la storia del pattinaggio italiano facebook