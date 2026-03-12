Una nipote di Donald Trump ha raccontato di aver giocato con lui da bambina, ricordando che tirava molto forte, mentre un’esperta di psicologia ha commentato pubblicamente sui possibili disagi psichici dell’ex presidente. Nel frattempo, sono emerse immagini che mostrano Trump mentre si addormenta in pubblico e mentre fatica a mantenere una postura eretta, evidenziando un cambiamento evidente nel suo comportamento e nella sua presenza pubblica.

“Da psicologa clinica mi permetto di ipotizzare che lui soffra di enormi disagi psichiatrici mai diagnosticati, a cui si aggiunge ora un declino fisico e cognitivo che è sotto gli occhi di tutti: si addormenta in pubblico, confonde i nomi, non riesce a camminare dritto, ha dei lividi sulle mani e gli arti gonfi”. Sono parole di Mary Trump, nipote di Donald, che ha pubblicato anche in Italia il memoir “Sempre troppo e mai abbastanza”, in cui racconta le origini di quello che lei definisce “l’uomo più pericoloso al mondo”. I rapporti con la famiglia. Intervistata da Vanity Fair, la figlia del fratello maggiore del Presidente degli Stati Uniti, psicologa clinica e scrittrice, riconduce ai rapporti familiari molti dei tratti comportamentali dello zio, che da piccolo non avrebbe ricevuto l’amore di cui i bambini necessitano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump si addormenta in pubblico, non cammina dritto: il suo declino è sotto gli occhi di tutti. Da bambina giocavo a palla con lui ma tirava così forte da farmi male”: parla la nipote

Articoli correlati

“Sarai una donna forte e felice. Le rughe? Sono permanenti come i traumi ma più simpatiche”: Michelle Hunziker parla con sé stessa bambina, il video fatto con l’AI per il suo compleannoMichelle Hunziker ha realizzato un video con l’intelligenza artificiale in cui parla con sé stessa da piccola in occasione del suo compleanno.

Trump si addormenta nello Studio Ovale, ma una bambina se ne accorge: l’ennesima gaffe del presidente USAC’è qualcosa di profondamente umano, quasi disarmante, nel vedere il presidente degli Stati Uniti cedere al sonno durante un evento ufficiale.

Trump si addormenta mentre Marco Rubio gli parla: il video fa il giro del web

Contenuti utili per approfondire Donald Trump

Temi più discussi: Cerno Una società conformista è avvelenata e addormenta la democrazia; Si addormenta sul tram a Firenze, 17enne trascinato fuori e violentato in strada: arrestato un uomo di 32 anni; Tutti intorno al tavolo di Donald Trump su X i commenti al video registrato nello Studio ovale; La preghiera per Trump nello studio ovale | pastori riuniti attorno al presidente lo toccano per benedirlo.

donald trumpRimani aggiornato su Donald trump con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da ... lanazione.it

Trump si addormenta durante la riunione di Gabinetto? La Casa Bianca chiarisce: No, stava ascoltandoIl video ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media americani: Donald Trump appare seduto durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca con gli occhi chiusi per diversi secondi, dando ... affaritaliani.it

Ospite di Giovanna Pancheri a Start la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato Giorgia Meloni di essere subalterna a Donald Trump: "Non hanno detto nulla sui dazi, hanno alzato la spesa militare al 5% come chiesto da Trump, senza preoccuparsi degli eff - facebook.com facebook

Una statua alta oltre tre metri e mezzo è comparsa sul National Mall, a pochi passi dal Campidoglio degli Stati Uniti, a Washington. L’opera raffigura Donald Trump e Jeffrey Epstein nella celebre posa romantica di Jack e Rose sulla prua della nave nel film Tita x.com