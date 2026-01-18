Trump si addormenta nello Studio Ovale ma una bambina se ne accorge | l’ennesima gaffe del presidente USA

Durante un evento ufficiale nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti si è addormentato, attirando l’attenzione di una bambina presente. Questa scena ha suscitato commenti e riflessioni sulla percezione pubblica delle figure di alto livello e sulla loro umanità. Un episodio che, pur nella sua semplicità, mette in luce come anche le personalità più potenti possano mostrare momenti di vulnerabilità.

C'è qualcosa di profondamente umano, quasi disarmante, nel vedere il presidente degli Stati Uniti cedere al sonno durante un evento ufficiale. È successo di nuovo a Donald Trump, questa volta nello scenario solenne dello Studio Ovale, sotto gli occhi delle telecamere e di una piccola testimone che non ha saputo trattenere la propria osservazione. La scena si è consumata durante la cerimonia dedicata alla firma della nuova legge sull'alimentazione scolastica, un provvedimento che reintroduce il latte intero e parzialmente scremato nelle mense pubbliche. Mentre il segretario all'Agricoltura Brooke Rollins illustrava con dovizia di particolari i contenuti del provvedimento, affiancata dal segretario alla Salute Robert F.

