Domenico morto col cuore bruciato la mamma | Mi illusero chiamandomi di sera al Monaldi per un secondo trapianto

Proseguono le indagini sulla morte di Domenico, un bambino di 2 anni e 4 mesi, deceduto dopo un trapianto di cuore. La madre ha raccontato di essere stata chiamata di sera al Monaldi per un secondo trapianto, ma il bambino è morto con il cuore bruciato. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione clinica e sulle condizioni del cuore trapiantato.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e 4 mesi trapiantato con un cuore "bruciato". La mamma: "Dal Monaldi. L'audit interno dell'ospedale Monaldi sul caso del piccolo Domenico: incidente "non riconducibile a un singolo errore umano", ma "ad una catena". La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto. A Storie Italiane la storia del bimbo morto senza cuore in quel di Napoli, con le parole dei genitori del piccolo Domenico Caliendo. Sarà creata una fondazione in nome di Domenico, il bambino morto a Napoli dopo il trapianto di cuore bruciato. L'annuncio della mamma. Il caso del piccolo Domenico, morto a Napoli dopo essere stato trapiantato con un cuore "danneggiato". In studio a #StorieItaliane parlano la mamma del piccolo e l'avvocato Petruzzi, legale della famiglia. "Noi non ci fermiamo, dobbiamo andare avanti per ric"