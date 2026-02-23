Domenico morto col cuore bruciato il Monaldi ammette | Manca un protocollo interno per trapianto

Domenico è morto a causa di un incendio al cuore durante un intervento, e il Monaldi riconosce la mancanza di un protocollo interno per i trapianti. L’audit interno rivela che l’incidente non deriva da un errore singolo, ma da una serie di passaggi falliti nel procedimento. La relazione indica che più fasi del processo non sono state gestite correttamente, contribuendo alla tragedia. La situazione solleva dubbi sulla sicurezza delle procedure adottate in ospedale.

L'audit interno dell'ospedale Monaldi sul caso del piccolo Domenico: incidente "non riconducibile a un singolo errore umano", ma "ad una catena" lungo più fasi del processo trapiantologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”Un bambino ha subito gravi danni al cuore dopo il trapianto al Monaldi, a causa di complicazioni che hanno coinvolto anche polmoni e reni.

Trapianto del cuore “bruciato” al Monaldi, sospesa direttrice dopo due mediciL’ospedale Monaldi ha sospeso la direttrice del reparto di cardiochirurgia, dopo che tre medici si sono tirati indietro.

Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: Ora una Fondazione a lui dedicataSarà creata una fondazione in nome di Domenico, il bambino morto a Napoli dopo il trapianto di cuore bruciato. L'annuncio della mamma ... virgilio.it

È morto il piccolo Domenico: il bambino col cuore bruciatoUn lutto che ha colpito tutta l’Italia per la sua storia. Il piccolo Domenico, il bambino col cuore bruciato, non ce l’ha fatta. newsmondo.it

4 di sera. . Bimbo trapiantato a Napoli, morto il piccolo Domenico Matteo Bassetti a #4disera Weekend: "Il ghiaccio secco non può essere utilizzato per trasportare un organo" - facebook.com facebook

La cartella clinica del piccolo #Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, sarebbe incompleta. A sostenerlo è l’avvocato della famiglia, Francesco #Petruzzi, che parla dell’assenza di un documento ritenuto fondamentale. “Dalla cartellina clinica inviata da x.com