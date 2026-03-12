Massimo Giletti critica duramente Vincenzo De Luca, definendo il suo operato come

Tra Massimo Giletti e Vincenzo De Luca non è mai corso buon sangue. Quattro anni fa l’allora potentissimo governatore Pd della Campania aveva insultato il conduttore di Non è l'arena, su La7: «Mi è sembrato un esaltato. Ci sono personaggi che noi ricoveriamo al Cardarelli in coma etilico. Quando ho visto questo personaggio mi è venuta questa riflessione: fosse stato a Napoli lo avremmo già ricoverato». Giletti in studio si era fatto una risata e poi aveva contrattaccato: «Va bene, io sarò un ubriacone, ma lei è uno sceriffo un po’ scarso: solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo». Oggi Giletti ha cambiato rete e programma, e a Lo Stato delle cose su Rai 3 ha affondato nuovamente il colpo sullo Sceriffo, non più presidente di Regione (ma, forse, di ritorno nel suo feudo, Salerno, nuovamente come sindaco). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenico Caliendo, Massimo Giletti picchia durissimo su Vincenzo De Luca: "57 giorni di agonia"

Articoli correlati

Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca nel caso del bimbo col cuore bruciato, "non mi può mettere a tacere"“Caro De Luca, rimango interdetto”, e ancora: “Lei non può chiedere a me di tacere“.

Con le dimissioni di Vincenzo Napoli si palesa Vincenzo De Luca: Salerno ritorna al passato?Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è pronto a comunicare ufficialmente le sue dimissioni durante la riunione della giunta, segnando...

Contenuti utili per approfondire Domenico Caliendo

Temi più discussi: Funerali di Domenico, in chiesa l'abbraccio tra mamma Patrizia e Massimo Giletti; Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto. Domani i funerali; Domenico Caliendo, intervista a mamma Patrizia: Verità e giustizia per mio figlio. Le parole di Oppido? Indignata, ora ogni scusa...; Domenico Caliendo, nuove ombre sul trapianto: L'errore di un anestesista a Bolzano ha compromesso il cuore. E 186 genitori difendono...

Giletti attacca De Luca sul caso del piccolo Domenico: Non si può chiedere il silenzio su una tragediaIl caso del cosiddetto cuore bruciato del piccolo Domenico Caliendo torna al centro dell’attenzione pubblica e accende un duro confronto tra il giornalista Massimo Giletti e l’ex presidente della ... baritalianews.it

Domenico Caliendo e il trapianto fallito, il report del Monaldi: «Uffici regionali avvisati il 4 febbraio»Dal quattro febbraio scorso, prima ancora che il caso di Domenico Caliendo diventasse di pubblico dominio, c’era una relazione dettagliata del Monaldi. Una nota spedita agli uffici ... ilmattino.it

NurseTimes. adam.dodson · Gifts to your future self. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo ha attraversato l’opinione pubblica con la forza silenziosa delle storie che lasciano più domande che risposte. Dopo la sua morte, avvenuta al termine di un percor - facebook.com facebook

La morte di #Domenico Caliendo, un secondo esposto presentato a #bolzano x.com