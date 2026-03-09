Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca nel caso del bimbo col cuore bruciato non mi può mettere a tacere

Massimo Giletti si scaglia contro Vincenzo De Luca riguardo alla vicenda del bambino con il cuore bruciato. Durante la trasmissione

“Caro De Luca, rimango interdetto”, e ancora: “Lei non può chiedere a me di tacere“. Così Massimo Giletti si rivolge all’ex Presidente della Campania Vincenzo De Luca in diretta dallo studio de Lo stato delle cose. Lo fa, il conduttore, per rispondere all’appello dell’ex governatore dopo la tragedia del piccolo Domenico Caliendo: in un video De Luca ha chiesto di “evitare derive mediatiche che si presentano in maniera strumentale, perfino sul piano politico”. L’appello di Vincenzo De Luca Dopo il tragico epilogo della vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di Nola (Napoli) morto dopo un trapianto fallito con un cuore bruciato, l’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca ha rivolto un appello sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

