Ederson nel mirino dell’Atletico Madrid | l’Atalanta è avvisata

Bergamo, 20 febbraio 2026 – Sirene madrilene anche per Jose' Ederson. Il 26enne centrocampista brasiliano dell' Atalanta è nel mirino dell' Atletico Madrid. Per ammissione del direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany, che ha confermato l'interesse dei biancorossi per il centrocampista nerazzurro: "Ederson è uno dei giocatori presenti sulla nostra lista". Nulla di inedito perché quasi tutti i top club della prima fascia di Champions seguono il mediano classe '99, i 27 anni da compiere a luglio. Peraltro il suo agente Andre' Cury a dicembre lo aveva proposto apertamente al Barcellona. Ma l'Atletico Madrid ha un canale privilegiato con la dirigenza dell'Atalanta dopo l'intenso volume di affari generato da giugno.