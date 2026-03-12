Documenti in scadenza aperture speciali dell’Urp per l’identità elettronica

A Empoli, il 12 marzo 2026, viene annunciato che le carte d’identità cartacee scadranno il 3 agosto. L’ufficio relazioni pubbliche ha aperto delle finestre temporanee per ottenere l’identità elettronica, facilitando così il rinnovo. La data di scadenza è stata comunicata ufficialmente, e le aperture straordinarie sono state organizzate per assistere i cittadini in questa transizione.

Empoli, 12 marzo 2026 – C arte d’identità cartacee verso l’addio: scade il 3 agosto il termine ultimo entro il quale questi documenti resteranno validi. Lo ricorda l’amministrazione comunale, sottolineando che, indipendentemente dalla data riportata sulla carta, dal 4 agosto non saranno più utilizzabili perché non conformi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal Regolamento UE 11572019. Il Comune di Empoli invita i cittadini che possiedono ancora il documento cartaceo a provvedere al rinnovo quanto prima. La scadenza cade infatti nel pieno del periodo estivo e, oltre quella data, la carta d’identità cartacea non potrà essere utilizzata come documento di viaggio, nemmeno nei Paesi dell’Unione Europea o negli Stati che hanno accordi specifici con l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Documenti in scadenza, aperture speciali dell’Urp per l’identità elettronica Articoli correlati Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica... Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per quella elettronicaTutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la validità il 3 agosto 2026. Una raccolta di contenuti su Documenti in scadenza aperture speciali... Temi più discussi: Aperture straordinarie dell'Urp per cambiare la carta d'identità cartacea, in scadenza ad agosto; Sostituzione delle carte d’identità cartacee con CIE; Carta di identità, altre 9 aperture straordinarie per il rinnovo; Documenti in scadenza, aperture speciali dell’Urp per l’identità elettronica. Palermo, carta d'identità elettronica: la scadenza del 3 agosto manda in tilt le postazioni, code di ore per convertire i documentiLa scadenza del 3 agosto manda in tilt le postazioni decentrate dove i cittadini devono convertire le carte d'identità cartacee in quelle elettroniche. E a poco è servito prevedere aperture ... lasicilia.it Carta d’identità cartacea: a Faenza oltre 4.600 documenti da sostituireIn vista della dismissione definitiva della carta d’identità cartacea prevista per il 3 agosto 2026, il Comune di Faenza attiva alcune aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe dedicate esclusivame ... ravennawebtv.it Il provvedimento avrà effetto immediato su tutti i documenti di vecchio formato, indipendentemente dalla data di scadenza - facebook.com facebook «Nelle ceneri che ci sono imposte» possiamo sentire «il peso di un mondo che brucia, di intere città disintegrate dalla guerra», ha detto @Pontifex Sullo sfondo di una nuova guerra che divampa in Medio Oriente. Su Regno-Documenti. x.com