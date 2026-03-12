Divieto coltelli | il CAI teme per escursionisti e funghi

Un nuovo decreto sicurezza nel Trentino-Alto Adige vieta l’uso di coltelli pieghevoli con lama superiore ai cinque centimetri. La norma mira a regolamentare l’accesso alla montagna e riguarda escursionisti e raccoglitori di funghi, che potrebbero essere coinvolti in controlli più severi. La modifica delle regole è in fase di approvazione e coinvolge diversi attori del territorio.

Un nuovo decreto sicurezza sta per modificare radicalmente le regole di accesso alla montagna nel Trentino-Alto Adige, introducendo un divieto sui coltelli pieghevoli con lama superiore ai cinque centimetri. Il Club Alpino Italiano (CAI) dell’Alto Adige ha espresso forte preoccupazione per una norma che rischia di colpire escursionisti e raccoglitori di funghi, strumenti essenziali per la sopravvivenza e il lavoro in quota. La questione si inserisce in un contesto più ampio dove la sicurezza pubblica viene bilanciata con le tradizioni locali e le necessità pratiche degli abitanti della regione alpina. Mentre il testo normativo avvia il suo... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Divieto coltelli: il CAI teme per escursionisti e funghi Articoli correlati Leggi anche: Frosolone, il paese dei coltelli teme il decreto sicurezza: il sindaco scrive al Governo Decreto Sicurezza, le novità: fermo preventivo, nuovo daspo, il divieto dei coltelli ai minorenniCortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con 'causa di giustificazione', una pesante stretta... Tutti gli aggiornamenti su Divieto coltelli Temi più discussi: Il Cai Alto Adige contro il decreto sicurezza: Assurdo il divieto di coltelli anche per escursionisti e fungaioli; Cai Alto Adige sui coltelli: normativa assurda, sentite gli esperti; Il Decreto Sicurezza rende illegali i coltelli usati da escursionisti e fungaioli. Il CAI: Assurdo; Coltelli pieghevoli vietati anche in montagna, la protesta del Cai: Assurdo. Sicurezza scuole e divieto di coltelli ai minori, penalizza i fungaioli che chiedono una modifica della normaNegli ultimi mesi diversi episodi di cronaca (alcuni purtroppo brutali) hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema delle armi da taglio tra i minori, in particolare all’interno o nei pre ... orizzontescuola.it Il Decreto Sicurezza rende illegali i coltelli usati da escursionisti e fungaioli. Coro di criticheIl divieto di coltelli pieghevoli con oltre cinque centimetri di lama, previsto dal Decreto sicurezza, riguarda anche escursionisti e fungaioli. Il presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella ... rainews.it ANSA.it. . Escursionisti e fungaioli contro il divieto di coltelli: "Possono salvare vite" #ANSA https://ow.ly/2xiK50Ysxgx - facebook.com facebook Escursionisti e fungaioli contro il divieto di coltelli: "Possono salvare vite". Cai Alto Adige boccia il Decreto sicurezza: "E' un assurdità" #ANSA x.com