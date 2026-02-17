Frosolone il paese dei coltelli teme il decreto sicurezza | il sindaco scrive al Governo

A Frosolone, il sindaco ha scritto al Governo perché il decreto sicurezza potrebbe mettere a rischio l’artigianato locale. La cittadina, nota per la produzione di coltelli, ha sviluppato negli anni questa attività, arrivando a generare un fatturato di 20 milioni di euro. La paura è che nuove norme possano complicare l’export e mettere in crisi le botteghe storiche.

Molise, terra di mezzo, con un'infinità di paesi ricchi di storia e tradizioni. Tra questi una storia particolare è sicuramente quella di Frosolone, piccolo comune di circa tremila abitanti in provincia di Isernia, noto come il "paese dei coltelli" proprio perché da generazioni qui si vive producendo lame e forbici di ogni tipo., Una tradizione artigianale centenaria che col tempo si è fatta industria con un fatturato che oggi raggiunge i 20 milioni di euro l'anno. Numeri importanti tanto quanto le preoccupazioni che in queste settimane, a seguito delle restrizioni paventate dal decreto sicurezza, stanno avendo le aziende del territorio che, con quel fatturato alimentano l'economia locale.