Decreto Sicurezza le novità | fermo preventivo nuovo daspo il divieto dei coltelli ai minorenni

Da oggi il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce misure più dure contro i violenti e i giovani. Sono stati vietati cortei e manifestazioni a chi ha precedenti o sospetti di violenza. È stato istituito un registro speciale per i reati con cause di giustificazione, mentre le baby gang e i minorenni che portano coltelli ricevono restrizioni più severe. Le novità puntano a rafforzare la sicurezza in strada e a ridurre i rischi di escalation.

Cortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con 'causa di giustificazione', una pesante stretta su baby gang e coltelli tra i giovani, comprese le multe per i genitori. Il decreto legge approvato in Cdm si arricchisce di nuove norme, molte delle quali provenienti dall'altro disegno di legge (anch'esso approvato) e finite poi nel dl dopo i disordini di Torino e la morte di un giovane studente accoltellato in una scuola a La Spezia. Nel ddl restano invece altre misure come lo sgombero immediato anche per le seconde case occupate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Decreto Sicurezza, le novità: fermo preventivo, nuovo daspo, il divieto dei coltelli ai minorenni Approfondimenti su Decreto Sicurezza Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dl Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri. Decreto Sicurezza, bozza: fermo preventivo 12 ore, ‘daspo’ cortei e no coltelli a minorenni Il governo ha presentato in Consiglio dei ministri la bozza del nuovo decreto Sicurezza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza; Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni; CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Decreto sicurezza approvato: fermo preventivo di 12 ore. Stretta sui coltelli. Le novitàIl divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri ... blitzquotidiano.it Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioniTra le misure, fermo preventivo fino a 12 ore, ma il pm può decidere il rilascio, pene fino a 3 anni per porto di lame oltre 8 cm ... tg.la7.it Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/02/05/bozza-del-decreto-sicurezza-piazze-vietate-ai-con facebook Decreto Sicurezza 2026, approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale: le novità x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.