Il 2025 della Croce Rossa | soccorse 32mila persone e consegnati quasi 2mila pacchi alimentari

Il 2025 ha visto la Croce Rossa Italiana di Piacenza impegnata quotidianamente sul territorio, offrendo assistenza a oltre 32.000 persone e distribuendo quasi 2.000 pacchi alimentari. Grazie alla presenza capillare delle sue Unità Territoriali, l’associazione ha garantito supporto e solidarietà in modo costante, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di protezione in provincia.

Il 2025 si chiude come un anno di impegno diffuso e presenza capillare per la Croce Rossa Italiana di Piacenza, attiva quotidianamente sull’intero territorio provinciale grazie alla rete delle sue Unità Territoriali di Piacenza, Agazzano, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Farini, Ottone, Pianello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Media Israele: "I tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa non sono di ostaggi" Leggi anche: Gaza, tregua fragile: nuovi raid israeliani nella Striscia | Croce Rossa: resti di 3 ostaggi consegnati a Israele Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutto il cuore della Croce Rossa: «Non è solo emergenza, siamo ovunque ci sia bisogno»; La Croce Rossa di Orvieto chiude il 2025 con oltre ottomila servizi alla comunità; Ripartono i corsi per diventare volontario della Croce Rossa a Pisa; Bimbi a lezione di soccorso con la Croce Rossa attraverso il gioco. Il 2025 della Croce Rossa: soccorse 32mila persone e consegnati quasi 2mila pacchi alimentari - Il 2025 si chiude come un anno di impegno diffuso e presenza capillare per la Croce Rossa Italiana di Piacenza, attiva quotidianamente sull’intero territorio provinciale grazie alla rete delle sue dod ... ilpiacenza.it

Croce Rossa, 'a Gaza violazioni diritto, civili nel mirino' - Negli ultimi 24 mesi nella Striscia di Gaza, "il diritto internazionale non è stato mai rispettato". ansa.it

Capodanno Rai 2025 a Catanzaro: il bilancio della Croce Rossa Italiana - Sicurezza, professionalità e cuore al servizio della comunità. catanzaroinforma.it

Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross. . Un sorriso, un aiuto concreto, una nuova speranza. Dietro ogni richiesta di supporto c'è una storia, una famiglia, una persona che cerca un punto di riferimento. Allo Sportello Sociale della Croce Rossa di Piacenz facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.