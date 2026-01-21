Serve una legge speciale per Chieti | il Comitato Casa Comune chiede ristori integrali per le vittime del dissesto idrogeologico

Il Comitato Casa Comune di Chieti evidenzia l’esigenza di una legge speciale per il territorio, sollecitando ristori integrali alle vittime del dissesto idrogeologico. Monica D’Amico sottolinea che tali eventi, pur gravi, richiedono un approccio normativo differenziato rispetto a quello adottato per i terremoti. La richiesta mira a garantire interventi efficaci e tempestivi per le aree colpite dalla frana, riconoscendo la specificità di questa emergenza.

«Il dissesto idrogeologico non è un terremoto e non può essere trattato come tale». A dirlo è Monica D’Amico, portavoce del Comitato Casa Comune, che chiede una normativa ad hoc per la ricostruzione a Chieti, dopo i gravi danni causati dalla frana. «Applicare la Legge 402025 e il Testo unico già.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Rischio idrogeologico, il Comitato Casa Comune: "L’urgenza di Chieti non può più attendere"

Dissesto idrogeologico: Chieti banco di prova della nuova legge sulle emergenzeChieti si prepara a essere il primo banco di prova della nuova legge sulle emergenze e sulla ricostruzione, affrontando il tema del dissesto idrogeologico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il sindaco Corrarati lancia la sfida: Bolzano capitale; ++ Ragazzo ucciso, padre e zio di Abu in prefettura 'serve una legge' ++; Associazione Coscioni: Serve una legge; Donatella Finocchiaro: Sicilia patriarcale, serve una legge per cambiare.

Serve una legge speciale per Chieti: il Comitato Casa Comune chiede ristori integrali per le vittime del dissesto idrogeologicoA dirlo è Monica D’Amico, portavoce del Comitato Casa Comune, che chiede una normativa ad hoc per la ricostruzione a Chieti, dopo i gravi danni causati dalla frana ... chietitoday.it

Legambiente, al polo energetico di Brindisi serve la legge speciale per ripartireNo deciso alla riserva fredda proposta dal ministro Fratin. Avviare subito il processo di decarbonizzazione per rimettere in moto l’indotto, salvando ambiente e posti di lavoro Il futuro della Centr ... ambienteambienti.com

Fine vita, l'Emilia-Romagna rivedrà la delibera. De Pascale: «Serve una legge comune di tutte le Regioni» x.com

Prezzi fuori controllo, MDC FVG: serve legge e Antitrust più incisivi sul carrello della spesa -> https://www.nordest24.it/caro-spesa-2025-alimentari-rincari-mdc-fvg-indagine-agcm facebook