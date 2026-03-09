Disinformazione online avviata commissione Parlamentare La scuola sia la prima difesa | programmi educativi culturali e formativi Il documento

Una commissione parlamentare ha avviato un’indagine sulla disinformazione online, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di notizie false. Tra le proposte, si suggerisce di rafforzare i programmi educativi, culturali e formativi nelle scuole come prima linea di difesa. Il documento in esame mira a tutelare il diritto dei cittadini a un’informazione corretta e affidabile.

Contrastare la diffusione sistematica di informazioni false in rete e difendere il diritto dei cittadini a un'informazione corretta. È questo l'obiettivo della proposta presentata al Senato dalla senatrice Raffaella Paita per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla disinformazione online e sulla tutela della libera formazione dell'opinione pubblica.