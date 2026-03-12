Una donna affetta da disabilità grave ha impiegato più di dieci anni per cercare di ottenere un risultato che le consenta di accedere a un sostegno economico. La sua battaglia riguarda le lungaggini burocratiche e i ritardi accumulati nel tempo, che hanno rallentato la sua richiesta. La vicenda mette in luce le difficoltà che molte persone con disabilità devono affrontare nel rapporto con le procedure amministrative.

Ci sono voluti oltre 10 anni a Chiara Scandroglio, affetta da disabilità grave (tetraparesi spastica, con invalidità del 100%), per ottenere il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del bollo auto che la Regione Marche si ostinava a chiederle per una autovettura (sempre la stessa dal 2012) per la quale era già stata esentata dalla Regione Lombardia dove la donna abitava fino al 2013, quando si è trasferita a Porto Sant’Elpidio. Una vicenda in cui il buon senso e il riconoscimento di un diritto si sono scontrati con una burocrazia implacabile che, però, nella recente sentenza di appello è stata completamente smontata: la Corte ha stabilito che il diritto all’esenzione non nasce nel momento in cui si presenta la domanda burocratica, ma esiste già se sussistono i requisiti medici e tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disabile lotta contro la burocrazia

