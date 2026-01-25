Un uomo malato di tumore affronta una battaglia legale per sposare la compagna, nonostante le numerose istanze e certificazioni mediche che attestano l'urgenza. La sua vicenda mette in luce le difficoltà burocratiche che rallentano un diritto fondamentale, come quello di unirsi in matrimonio, in una situazione di emergenza e fragilità.

Si sono conosciuti online Michele Pignatelli e Sonia Sessa, davanti a un mazzo di carte di burraco virtuale. Una squadra che presto è diventata affiatata tanto nel gioco, quanto nella vita: lui di Napoli, lei di Augusta, si sono incontrati per la prima volta a Roma nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Adesso vorrebbero pronunciare il fatidico "sì", ma l'uomo è ancorato a un matrimonio precedente da cui non riesce a ottenere il divorzio., Tra Michele e Sonia c'è stata intesa da subito. "Ci siamo amati dal primo istante", ha raccontato l'uomo a La Sicilia. "Avevo le ali ai piedi", gli fa eco la compagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Malato di tumore lotta contro la burocrazia per sposare la compagna: "Non c'è più tempo"

