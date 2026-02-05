La madre Tiziana Orefice si batte per il suo figlio disabile. Da anni chiede che non finisca in una Rsa dopo i 65 anni, anche se l’amministrazione comunale sembra fare distinzione. La donna, insegnante di Reggio Emilia e madre di quattro figli, ha promosso una mozione popolare per allargare i diritti delle persone con disabilità, soprattutto una volta adulte e anziane. La discussione in Sala del Tricolore è prevista per lunedì 9 febbraio.

di Gabriele Gallo I cittadini ci credono, e le credono, e pure qualche forza politica. L’amministrazione comunale farebbe già dei distinguo e allora Tiziana Orefice, insegnante reggiana, madre di 4 figli, promotrice di una mozione popolare per allargare il raggio dei diritti dei disabili, in particolare una volta raggiunta l’età adulta e anziana, in vista della discussione in Sala del Tricolore della medesima ("è prevista per lunedì 9 febbraio"), vuole mettere qualche puntino sulle proverbiali "i". "La discussione nella competente commissione consiliare non posso dire mi abbia soddisfatto – spiega la signora Orefice – come sempre avviene in questi casi si è dato spazio soprattutto a lodare quanto il Comune fa per le persone disabili, ma sull’argomento specifico della mia mozione (sottoscritta da oltre 700 reggiani, ndr) non ho trovato risposte soddisfacenti rispetto al punto principale della stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lotta di una madre: "Mio figlio disabile non finisca in una Rsa dopo i 65 anni di età"

Una madre denuncia le condizioni della scuola frequentata da suo figlio disabile, che si trova costretto a restare a casa a causa delle aule troppo fredde e dei termosifoni guasti.

Mario Merlino, uno dei nomi più noti nel mondo della cybersecurity italiana, è morto giovedì a Roma all'età di 65 anni.

