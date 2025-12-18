DIRETTA Losanna-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Segui in tempo reale la sfida tra Losanna e Fiorentina, con aggiornamenti live su Firenzetoday. La partita è equilibrata, con il Losanna che imposta il gioco e i viola in difficoltà a trovare spazi. Restate con noi per tutte le emozioni e gli sviluppi sul campo.

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Losanna-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA14' È il Losanna per il momento a fare la partita, Fiorentina molto schiacciata nella propria metà campo e che fatica a rendersi pericolosa.11' Sow commette fallo su Piccoli, punizione sulla metà campo per la Fiorentina.8' Avvio un po' timido della Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: DIRETTA / Pisa-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Roma 0-0, segui il live di Firenzetoday Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Conference, Fiorentina a Losanna con Vanoli in bilico; Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Losanna-Fiorentina in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Losanna-Fiorentina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Giovedì 18 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Losanna-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola si gioca il pass diretto per gli ottavi di finale: dall'Europa può arrivare la scossa per svoltare una stagiona fin qui da incubo ... tuttosport.com

DIRETTA / Losanna-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday - 2 così composto: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Sigua, Roche, Butler- firenzetoday.it

6ª giornata della fase campionato di Conference League, Losanna-Fiorentina. Audio commento dalle 20.55 su @Direttaofficial #uefa #conference #league #lausanne #acf #fiorentina #diretta #flashscore x.com

#Calcio #Supercoppa Al via stasera la prima semifinale: a Riyadh si affrontano Napoli e Milan, fischio d'inizio alle 20. Alle 21 Losanna-Fiorentina, partita della sesta giornata di #ConferenceLeague: radiocronaca in diretta su #Radio1 https://www.raiplaysou facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.