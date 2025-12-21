CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17:58 Squadre che stanno entrando sul terreno di gioco davanti a una Curva Fiesole praticamente vuota per la protesta annunciata in settimana.17:56 All'arrivo del pullman al Franchi i giocatori della Fiorentina sono stati pesantemente contestati dai tifosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Udinese 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi anche: DIRETTA / Pisa-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Roma 0-0, segui il live di Firenzetoday

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio Live: in campo Fiorentina-Udinese (0-0), colpo grosso del Toro al Mapei; Diretta Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Fiorentina-Udinese LIVE; Fiorentina-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Fiorentina-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Fiorentina e Udinese è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. tuttosport.com