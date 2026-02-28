È venuto a mancare oggi sabato 28 febbraio Sandro Munari, vera e propria leggenda del rally italiano. Si è spento a 85 anni a Bologna, dopo una lunga malattia. Munari è stato uno dei protagonisti assoluti dei successi di Lancia nel mondo dei rally, con le sue memorabili imprese al volante delle Fulvia HF e Stratos. Tra queste, indimenticabili le quattro vittorie del "Drago" al Rally di Montecarlo, come quella del 1972, quando sbaragliò le Porsche, Alpine e Ford al volante della Lancia Fulvia HF 1600, o quella del 1975, con l'allora nuovissima Stratos. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Sandro Munari. Si è spento a 85 anni il "Drago" dei rally

Addio a Patrizia de Blanck: l’icona della TV italiana si è spenta a 85 anni, da “Il Musichiere” a “L’Isola dei Famosi”.Patrizia de Blanck, icona della televisione italiana e figura di spicco nel panorama dello spettacolo, si è spenta all'età di 85 anni.

Morto Gianpaolo Tosel, l’ex Giudice Sportivo si è spento all’età di 85 anni. Sarà ricordato sempre per una cosadi Redazione JuventusNews24Morto Gianpaolo Tosel, alla vigilia dell’ultima giornata di andata il mondo del calcio piange una figura molto importante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sandro Munari.

Sandro Munari, morto il 'Drago' che dominò i rally al volante delle LanciaCAVARZERE (VENEZIA) - Addio a Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia. Dopo una lunga malattia è morto Sandro Munari, considerato a ... ilgazzettino.it

Addio a Sandro Munari: il rally saluta Il DragoIl mondo dei rally perde una delle sue figure più luminose: Sandro Munari, per tutti Il Drago, è scomparso. Una ... rallyssimo.it