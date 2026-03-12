Dimmi - Le donne raccontano chiude al Visionario con la proiezione di Si dice di me

La sesta edizione di “Dimmi - Le donne raccontano” si è conclusa al Visionario con la proiezione del film “Si dice di me”. L’evento ha chiuso un percorso dedicato alle nuove generazioni, che ha offerto approfondimenti sui temi femminili attraverso discipline come filosofia, storia, letteratura e diritto. La rassegna ha coinvolto il pubblico con momenti di riflessione e formazione su queste tematiche.

È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di “DIMMI - Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Nata da un’idea di Puntozero società cooperativa - promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo - anche questa edizione 2026 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

