Dimensionamento scuola del Carmine il Consiglio di stato | La Regione riesamini la decisione

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso della Regione sul dimensionamento scolastico del liceo del Carmine. La decisione riguarda un procedimento legale in cui la Provincia di Viterbo aveva contestato la scelta regionale. La sentenza stabilisce che la Regione deve riesaminare la decisione presa in merito alla scuola. La questione riguarda l'organizzazione e il futuro del liceo nel territorio.

Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato dà ragione alla Provincia di Viterbo e respinge il ricorso della Regione. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Regione Lazio contro la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso della Provincia di Viterbo sul piano di dimensionamento scolastico. La decisione conferma quanto già stabilito dal Tar, che aveva rilevato l'assenza di un'adeguata motivazione e di un corretto percorso procedimentale nella definizione delle soppressioni di alcune autonomie scolastiche previste dalla Regione. Il giudizio riguardava, in particolare, la scelta di sopprimere l'autonomia dell'Istituto Comprensivo "Carmine" di Viterbo e dell'Istituto Comprensivo di Grotte di Castro.