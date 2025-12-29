Dimensionamento scolastico a Pozzuoli | attesa per la decisione della Regione
Dopo l'incontro tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, la questione del dimensionamento scolastico a Pozzuoli rimane in sospeso. La decisione sulla futura organizzazione delle scuole nel territorio è attesa dalla Regione, che dovrà valutare le proposte alternative presentate. La situazione richiede ancora chiarimenti prima di poter definire eventuali cambiamenti nel sistema scolastico locale.
Dopo l’incontro di questa mattina con i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e con le organizzazioni sindacali, dedicato a esaminare proposte alternative di dimensionamento scolastico per il territorio di Pozzuoli, la situazione resta in una fase di attesa. La decisione finale, infatti, spetterà alla Regione Campania, chiamata a esprimersi su un tema che coinvolge . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
