Digiuno intermittente | ecco perché fa bene al cervello

Il digiuno intermittente è diventato un tema di interesse per chi desidera migliorare il benessere generale. Recenti studi suggeriscono che questa pratica può apportare benefici non solo al corpo, ma anche alla funzione cerebrale, soprattutto in presenza di obesità. In questa introduzione, analizzeremo le potenziali conseguenze positive del digiuno intermittente, evidenziando le evidenze scientifiche più recenti e il suo possibile ruolo nel miglioramento della salute mentale.

Nel gennaio dei buoni propositi siete tentati dal digiuno intermittente? In effetti si tratta di una strategia al centro dell’attenzione e che, secondo un nuovo studio internazionale, può davvero comportare benefici per corpo e mente, almeno nel caso dell’ obesità. Non solo: la scoperta del ‘segreto’ biochimico del digiuno intermittente apre a terapie farmacologhe mirate anche alla salute del cervello. E a metterla a segno è un team coordinato da giovani scienziati italiani. La ricerca pubblicata su ‘Acta Physiologica’ ha messo in luce il ruolo chiave del succinato (un acido dicarbossilico fondamentale nel metabolismo cellulare, ndr) nel collegare i benefici del digiuno intermittente su metabolismo, cervello e comportamento alimentare delle persone obese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

