Diggins domina | 200 punti di vantaggio sprint ancora

Nella stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile, Jessie Diggins degli Stati Uniti si conferma in testa alla classifica, mantenendo un vantaggio di 200 punti sulla svedese Moa Ilar. La campionessa americana ha dominato l'ultima tappa, incrementando il suo margine e rafforzando la propria leadership in classifica generale. La competizione prosegue con sprint e gare di lunga distanza che vedono la stessa Diggins protagonista.

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile sta vedendo Jessie Diggins degli Stati Uniti mantenere una posizione di comando solido, con un distacco significativo dalla svedese Moa Ilar. Mentre il calendario prevede la conclusione a Lake Placid il 22 marzo 2026, l’Italia si prepara ad ospitare il Tour de Ski e i Giochi Olimpici nel Trentino. I numeri attuali mostrano un divario di oltre duecento punti tra la leader americana e la seconda classificata, confermando un dominio che va oltre le singole prestazioni. La corsa per il titolo generale è già decisa in termini statistici, ma la battaglia per le coppe specialistiche rimane aperta e incerta fino all’ultima gara prevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diggins domina: 200 punti di vantaggio, sprint ancora Articoli correlati Rbr High Five School, domina ancora il Serpieri: doppietta davanti a 1.200 studenti in festaIl liceo raddoppia il successo della scorsa edizione dell’High Five School: decisive le prestazioni di Bombardieri (17 punti) e Ronci (25), in un... FantaSanremo, serata cover: Bambole di Pezza sopra i 200 punti ma LDA & Aka 7even ancora primiQuarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover.