Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la competizione tra le cover ha visto Bambole di Pezza superare i 200 punti, mentre LDA e Aka 7even si sono mantenuti al primo posto nella classifica complessiva. La serata ha raccolto l’attenzione degli spettatori con esibizioni che hanno coinvolto diversi artisti, confermando l’appuntamento come uno dei momenti più attesi della kermesse.

Quarta serata del Festival di Sanremo 2026 che come ogni anno propone il momento forse più atteso di tutti, la serata cover. I 30 artisti in gara sono pronti a strabiliare il pubblico dell'Ariston con un repertorio vastissimo, con alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Serata cover vuol dire soprattutto ospiti, che potranno aiutare i nostri Big a guadagnare qualche punticino in più per il FantaSanremo, che a due sere dalla fine vede (per ora) saldamente al comando il duo esplosivo formato da LDA & Aka 7even. Grande attesa per Tony Pitony, l'artista più in hype del momento, reso celebre dalla sua maschera in stile Elvis e i suoi testi dissacranti e molto amati dai giovani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - FantaSanremo, serata cover: Bambole di Pezza sopra i 200 punti ma LDA & Aka 7even ancora primi

