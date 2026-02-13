Olimpiadi San Valentino e Carnevale | cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 13 14 e 15 febbraio 2026

Nel fine settimana del 13, 14 e 15 febbraio 2026 Milano vive un momento particolare in cui sport, cultura e tradizioni si intrecciano in modo evidente. Mentre le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 proseguono e l'Olimpiade Culturale diffonde in tutta la città mostre, spettacoli e incontri riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale come parte integrante dei Giochi, il calendario si arricchisce di due ricorrenze che trasformano l'atmosfera urbana: San Valentino e l'avvio del Carnevale Ambrosiano, l'unico in Italia a proseguire oltre i giorni della Quaresima. Accanto a Milano, anche le altre province lombarde propongono appuntamenti tra arte, teatro, musica, tradizioni popolari e percorsi culturali legati al territorio proprio a partire dal Carnevale per arrivare alla festa degli Innamorati.