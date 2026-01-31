La pantera e l’aquila Dida incorona Maignan | È uno dei migliori al mondo

Il Milan ha ufficialmente confermato Maignan come il suo portiere di fiducia. Dida, che un tempo era considerato una vera e propria pantera in porta, ora si congratula con il suo successore, definendolo uno dei migliori al mondo. La scelta del club ha suscitato molte reazioni tra i tifosi, che ricordano le grandi parate del passato, mentre Maignan si prepara a raccogliere l’eredità di un’icona del passato rossonero.

C'è stato un tempo in cui a difendere la porta del Milan era una pantera. Questo, quantomeno, nella visione del giornalista Carlo Pellegatti, che così aveva soprannominato Nelson Dida durante la sua permanenza in rossonero. Dal 2021, invece, tra i pali di San Siro vola un'indomabile aquila francese, per stessa ammissione di Mike Maignan. Metafore a parte, essere portiere del Milan richiede grande personalità e farlo ai massimi livelli non è da tutti. Roba da Dida e Maignan. I due si sono incrociati nella stagione d'esordio in Italia dell'attuale numero 16: il brasiliano faceva parte dello staff tecnico dei portieri, insieme hanno vinto lo scudetto. Dida si racconta: «Penso che il Milan stia andando bene, è un grande club. Maignan? Dimostra di essere uno dei portieri più bravi in circolazione» Nelson Dida si apre in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del momento del club e di Maignan.

