Conservanti alimentari sotto osservazione | emergono nuovi legami con tumori e diabete di tipo 2

Recenti studi evidenziano possibili correlazioni tra l’uso di conservanti alimentari e l’aumento di rischi per la salute, come tumori e diabete di tipo 2. Queste scoperte contribuiscono a chiarire l’impatto di alcuni additivi sui sistemi corporei, sottolineando l’importanza di un’attenzione crescente verso la qualità e la sicurezza degli alimenti che consumiamo quotidianamente.

Inizia a delinearsi con maggiore chiarezza l'impatto che alcune categorie di additivi alimentari possono avere sulla salute umana. L'attenzione dei ricercatori si è concentrata in particolare sui conservanti, sostanze ormai quasi onnipresenti negli alimenti.

