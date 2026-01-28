Ricerca | l' Aoup sviluppa una terapia combinata che migliora il controllo del diabete tipo 2

Un nuovo studio pisano dimostra che una terapia combinata può migliorare il controllo del diabete di tipo 2. Ricercatori dell'Aoup hanno testato l’uso di due farmaci, Empagliflozin e Linagliptin, e i risultati sono promettenti. La ricerca, pubblicata sulla rivista DiabetesMetabolism Research and Reviews, mostra come questa strategia possa aiutare i pazienti a gestire meglio la glicemia. Gli esperti sperano che questa terapia possa diventare una valida opzione per chi fatica a controllare la malattia con i farmaci attualmente disponibili.

Uno studio clinico pisano pubblicato su DiabetesMetabolism Research and Reviews ha evidenziato come la terapia combinata con due farmaci antidiabetici, Empagliflozin, un SGLT2 inibitore e Linagliptin, un DPP-IV inibitore, oltre a migliorare il controllo metabolico nei pazienti con diabete di.

