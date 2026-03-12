A West Bloomfield Township nel Michigan, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di un'auto che si era schiantata contro il Temple Israel, una sinagoga con asilo, scuola materna e centro diurno, e di un uomo armato sul posto. L'incidente ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fatto scattare un'operazione di sicurezza. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o sviluppi dell'episodio.

A West Bloomfield Township, nel Michigan, la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di un uomo armato e di un’auto che si era schiantata contro il Temple Israel, una sinagoga che ospita una scuola ebraica con asilo nido, scuola materna e centro diurno. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le immagini aeree mostravano del fumo levarsi dal tetto dell’edificio, segno dei danni provocati dall’attacco. L’uomo, dopo aver aperto il fuoco, è stato ferito dal personale di sicurezza del tempio, ma è riuscito inizialmente a fuggire. Poco dopo, però, è stato rintracciato e ucciso dalle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione, né se l’assalitore avesse legami con la comunità locale o con eventuali gruppi estremisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Detroit, lo schianto con l'auto, poi la sparatoria: assalto alla sinagoga

