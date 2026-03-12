A West Bloomfield, sobborgo di Detroit, si è verificata una sparatoria in una sinagoga. La polizia è intervenuta dopo che un’auto si è schiantata contro il complesso e sono stati uditi colpi d'arma da fuoco. Sul luogo sono arrivati agenti e mezzi di emergenza, e si è sollevato del fumo visibile nelle vicinanze. La situazione si è svolta nel pomeriggio del 12 marzo 2026.

Detroit, 12 marzo 2026 - Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit. Secondo i media locali la polizia è intervenuta sul posto dopo che un'auto si è schiantato contro il complesso e si sono uditi colpi d'arma da fuoco. Una collonna di fumo si alza dalla struttura. Le riprese della scena mostrano decine di veicoli della polizia che circondano l'edificio. Il direttore dell'Fbi Kash Patel afferma che gli agenti sono sul posto in seguito a un "apparente speronamento di veicoli e una sparatoria" presso la sinagoga. L'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland ha dichiarato che le autorità stanno sgomberando l'edificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa: sinagoga presa d'assalto in Michigan. Sparatoria, auto contro il complesso, colonna di fumo

Articoli correlati

Usa: sinagoga presa d'assalto in Michigan. Sparatoria e colonna di fumoDetroit, 12 marzo 2026 - Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit.

Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un’auto si è lanciata contro il complesso(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all'interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova...