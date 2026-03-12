A Torino, ci sono 25 convitti religiosi che offrono alloggi a prezzi calmierati, con regole stabilite, un colloquio conoscitivo obbligatorio e un coprifuoco notturno. La città attira molti studenti universitari, ma l’emergenza abitativa rappresenta un problema serio per chi cerca una sistemazione. Le strutture sono tra le poche opzioni accessibili per chi si trasferisce per studiare.

Torino è diventata una meta universitaria di primo piano, ma la sua attrattività si scontra oggi con un’emergenza abitativa che colpisce duramente le tasche degli studenti fuori sede. In questo scenario, tra i grandi studentati privati di nuova generazione e gli appartamenti del mercato libero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

La fame di case a prezzi calmierati. A Pieve in arrivo un nuovo quartiereÈ prevista a giugno 2026 la consegna degli appartamenti di Gemme, il progetto immobiliare che, promosso da Near attraverso il Fondo Immobiliare di...

Abitazioni a prezzi calmierati, i progetti locali e del GovernoIl calo del potere d’acquisto e lo squilibrio tra domanda e offerta stanno rendendo la casa sempre meno accessibile nelle aree urbane: secondo...

Approfondimenti e contenuti su Dentro la rete dei 25 convitti...

Discussioni sull' argomento Serie A, Napoli-Torino 2-1. Video, gol e highlights; Stampè, l’atelier di comunità laboratorio sociale per l’arte e l’imprenditoria sostenibile; Dentro la rete dei 25 convitti religiosi a Torino: prezzi calmierati, regole, colloquio conoscitivo e coprifuoco; Poste Italiane cerca consulenti finanziari: selezioni aperte anche in provincia di Torino.

Kevin De Bruyne è entrato al 78' contro il Torino dopo oltre quattro mesi out: vorreste vederlo più minuti in campo contro il Lecce - facebook.com facebook

Torino, iniziativa 'Il piccolo vigile urbano' fa tappa a scuola Fattori. Progetto della Cpd difende i parcheggi riservati ai disabili #ANSA x.com